Coppa Prima Categoria, Gravellona San Pietro sconfitto dal Grugliasco

Mercoledì sera al “Boroli” si è giocata la semifinale di andata della Coppa Piemonte di Prima Categoria, il Gravellona San Pietro ospitava i forti torinesi del BSR Grugliasco. È finita 2-1 per gli ospiti, al termine di una bella partita.

Gli arancioneri, pur consapevoli di trovarsi di fronte ad una delle squadre più forti della Prima Categoria piemontese, partono senza timori reverenziali e trovano subito un rigore, che Sghedoni trasforma senza esitazione. Brutto colpo per gli ospiti, che però reagiscono e al ventesimo trovano il pari con Durante. Il match è equilibrato, e la prima frazione si chiude col punteggio di 1-1.

Nella ripresa dopo appena dieci minuti gli ospiti realizzano un rigore con Lo Russo, i ragazzi di Agostininon ci stanno e si buttano avanti, conquistando un altro rigore al 25°: lo specialista Sghedoni era appena uscito dal campo per fare posto a Scarazzini, e proprio il nuovo entrato si incarica della battuta, ma stavolta la trasformazione non riesce. Proteste arancionere per un gol annullato a Pieri, ma il risultato non cambierà più.

Il BSR Grugliasco espugna così il “Boroli” e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno, ma al Gravellona San Pietro va un plauso per avere affrontato alla pari una squadra sulla carta molto più forte.

La gara di ritorno, che designerà la squadra chiamata a disputare la finalissima regionale, si disputerà a Grugliasco il 25 aprile, alle ore 15. La società gravellonese sta organizzando un pullman per consentire a tifosi e simpatizzanti di seguire la squadra in questa avventura.