Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=employer&man=1&id=11064&Itemid=658#_blank Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

127429 Cantiere Nautico di Locarno ricerca 1 MECCANICO MECCATRONICO NAUTICO. Esperienza pregressa di 5anni, autonomia nella diagnostica e risoluzione problemi in ambito elettrico e meccanico su imbarcazioni di varie dimensioni. Contratto a TI retribuzione dai 5000/6000 CHF.

127424 Azienda con sede a Trontano cerca 1 addetto/a al magazzino che svolga anche semplici attività di falegnameria. Non richiesta esperienza. Orario full time 8.00-18.00.

127423 Azienda con sede a Trontano cerca 1 Geometra, non è richiesta esperienza, previsto affiancamento, indispensabile qualifica di Geometra e possesso della patente B. Orario full time 8.00-18.00.

127420 Azienda settore falegnameria situata ad Ornavasso cerca un operaio per supporto nella produzione e posa di arredamenti e pavimenti in legno. Richiesta esperienza, patente B, buona manualità strumenti di lavoro.

127410 Famiglia di Baveno ricerca 1 badante H24 per assistere uomo non autosufficiente con gravi difficoltà motorie a seguito di intervento. Si offre stanza ad uso esclusivo.

127341 Azienda operante nel settore lapideo situata a Montecrestese cerca addetto/a alla granigliatrice. Preferibile esperienza, richiesta conoscenza italiano, buona manualità e prestanza fisica. Orario full time 8-12/13.30-17.30.

127261 Agenzia assicurativa con sede Domodossola cerca impiegato/a. Richiesta comprovata esperienza in questo settore, ottime doti relazionali e organizzative, serietà e professionalità. Orario full time da lunedì al venerdì 8.30-12.00/14.30-18.30.

127195 Azienda svizzera con sede a Brig-Glis (Canton Vallese) cerca consulente di vendita telefonica. Richiesta conoscenza di francese o tedesco B1, ottimo italiano per attività di vendita telefonica per il Canton Ticino. Full time o part time

127181 Azienda metalmeccanica di Mergozzo cerca un operaio su tornio a cnc. Richiesta qualifica inerente, patente B. Inserimento full time con modalità contrattuale da valutare a seconda del profilo.

127170 Bar Trattoria a Trontano cerca 1 cameriere/a, 1 responsabile di sala e bar. Preferibile esperienza pregressa. Richiesta intraprendenza, cordialità e predisposizione al contatto con la clientela. Orari e retribuzione da concordare.

127169 Bar Trattoria a Trontano cerca 1 aiuto cucina, 1 lavapiatti. Preferibile esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Orari e retribuzione da concordare.

127144 Famiglia di Varzo cerca assistente familiare convivente per signora di 94 anni lucida che cammina con il deambulatore. Si richiede cura dell’igiene personale con cambio pannolone, somministrazione dei pasti e pulizie della casa. Richiesto ottimo italiano. Vitto e alloggio con stanza singolo ad uso esclusivo.

127123 Azienda di Gravellona cerca addetto/a al montaggio e installazione di box doccia. Richiesta buona manualità, propensione all’apprendimento e massima serietà. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Orario full time 8-12.30/14-18.30.

127080 Mobilificio di Gravellona Toce cerca 1 disegnatore/trice per progettazione arredo di interni. Si richiedono competenze attinenti al ruolo, ottimo uso PC, buona comunicazione con i clienti e supervisione, sostituzione di personale in uscita, disponibilità a valutare un contratto flessibile in base alle esigenze del candidato/a. Lavoro dal martedì al sabato.

127062 Azienda settore lapideo di Baveno cerca un manovale che svolga sia installazione manufatti lapidei presso i clienti, sia lavoro sulla pietra all’interno del laboratorio. Si valutano sia profili junior sia profili con esperienza: inserimento in apprendistato o tirocinio per profili senza esperienza, tempo determinato di prova con obiettivo inserimento stabile per persone con esperienza.

127050 Azienda edile di Cannobio cerca muratori e manovali. Richiesta patente B, capacità organizzative e di lavoro in gruppo. Preferibile ma non richiesta esperienza. Inserimento a t. det. di sei mesi con obiettivo inserimento stabile

127042 Azienda metalmeccanica situata a Casale Corte Cerro cerca attrezzista meccanico, preferibile esperienza e formazione meccanica. Inserimento a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Orario full time da lunedì a venerdì 8-17.30.

126989 Macelleria a Vogogna cerca addetto/a al banco che sia anche di supporto alla produzione. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova, orario full time da martedì a sabato 8.30-12.30/ 15.30-19.30.

126988 Catena di supermercati (Vogogna/Piedimulera/Ornavasso) cerca addetti alla cassa, banco gastronomia e rifornimento scaffali. Non è richiesta esperienza ma attitudine al contatto con la clientela, possesso patente B, flessibilità e buona volontà. Contratto da 20 a 30 ore settimanali, lavoro su turni tutti i giorni compreso la domenica mattina.

126985 Fast food a Verbania e Gravellona Toce cerca operatori di cucina, bar e accoglienza. Si offre formazione iniziale con inserimento in apprendistato o tempo determinato part time 18h, 24h, 30h su turni anche nei fine settimana e con possibili orari serali.

126918 A ttività commerciale di Cannobio cerca banconista di mercato, addetto/a alla vendita di prodotti gastronomici. Mercati di Luino, Lavena Ponte Tresa e Cannobio. Contratto a tempo determinato di due mesi. Part time circa 30h settimanali. 1 figura solo per sabato e domenica e 1 figura per mercoledì, sabato e domenica.

126913 Palestra a Verbania cerca due receptionists, preferibile esperienza in ruolo di vendita e/o assistenza clienti. Inserimento a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Contratto part time con orari da concordare.

126911 Famiglia di Premosello cerca assistente familiare convivente oppure ad ore nel fine settimana per signora allettata. Giorni di lavoro sabato e domenica, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:15 alle 20:15, oppure in convivenza con disponibilità di camera ad uso esclusivo.

126879 Cooperativa sociale cerca Autista di scuolabus per servizio di trasporto alunni a Pieve Vergonte. Richiesta pat D, CQC PERSONE. Contratto part time 22h per 10 mesi.

126844 Azienda termoidraulica di Verbania cerca un apprendista. Richiesta patente B, autonomia nel raggiungimento sede, buona inclinazione al lavoro manuale. Inserimento in apprendistato full time, con obiettivo inserimento stabile.



Per tutte le altre offerte ancora attive consultare IoLavoro