Al via i lavori di ricostruzione del viadotto di Andosso

Il presidente della Provincia del Vco, Alessandro Lana, ha dato il via a un importante cantiere che rientra nel piano di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie del territorio. Lunedì sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto di Andosso, frazione di Domodossola, situato sulla strada provinciale che porta all'Alpe Lusentino. La struttura era da tempo in condizioni critiche, tanto che il carico veicolare era già stato limitato. Tuttavia, come spiega Lana, la necessità di un intervento strutturale e definitivo si è resa improrogabile.

"Abbiamo preso la decisione di procedere alla demolizione totale del viadotto con determinazione," ha dichiarato Lana, "consapevoli delle temporanee difficoltà che residenti e attività locali dovranno affrontare." Il presidente ha evidenziato come, grazie a un’attenta pianificazione, siano state adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi, garantendo servizi essenziali e di emergenza per i residenti di Andosso e Vallesone.

Tra le soluzioni messe in atto, l'installazione di mezzi antincendio, un'ambulanza con operatore reperibile 24 ore su 24, e l’attivazione di un servizio navetta. Per i 21 giorni di lavori, il collegamento sarà solo pedonale, e Lana ha voluto ringraziare i residenti per la pazienza dimostrata.

“Quando i lavori saranno completati, consegneremo al territorio un ponte nuovo, più ampio e sicuro, senza più limitazioni al carico," ha concluso Lana, sottolineando l’importanza di questo intervento per la sicurezza e lo sviluppo della viabilità provinciale.