Competitività, export, opportunità: l'assessore regionale Tronzano incontra Unione Industriali Vco

L’Unione Industriale Vco ha ricevuto la visita dell’assessore allo sviluppo delle attività produttive di regione Piemonte, Andrea Tronzano. Molti i temi trattati, le istanze discusse e presentate all’assessore nel corso dell’incontro. In particolare, il focus si è concentrato sulle strategie da attuare per accrescere la competitività del tessuto imprenditoriale. Il panorama industriale del Vco è caratterizzato dalla presenza di aziende che coniugano un passato glorioso a un presente in cui dimostrano continua capacità di innovarsi e di competere sui mercati internazionali, attraverso una forte vocazione all’export.

I principali mercati di sbocco sono quelli di prossimità (Germania, Svizzera e Francia): tuttavia, il rallentamento dell’economia tedesca impone ora alle aziende di intensificare le loro esportazioni verso ulteriori mercati. In merito a questo, l’assessore Tronzano ha offerto il supporto della regione, attraverso la predisposizione di apposite risorse e l’organizzazione di missioni commerciali di sistema.

È inoltre stato messo in evidenza come le imprese debbano confrontarsi con la problematica, ovunque diffusa, del difficile reperimento di manodopera specializzata: Tronzano, al riguardo, ha assicurato la massima attenzione della regione (grazie al lavoro già svolto dalla vicepresidente Elena Chiorino con le Academy) verso gli strumenti di formazione indispensabili a ridurre la carenza di manodopera ulteriormente accentuata nel Vco dalla vicinanza con la Svizzera. Ciò genera il fenomeno del dumping salariale, che ogni giorno vede 8.000 persone varcare il confine, attratte da condizioni retributive migliori, rendendo così ancora più arduo per gli imprenditori raggiungere quella continuità lavorativa che sarebbe auspicabile. Si tratta di una problematica da affrontare insieme al governo e alla regione Lombardia (per le province di Como e Varese interessate da analoga situazione) per trovare delle soluzioni utili.

Si è poi passati a discutere delle tematiche legate alla transizione green, in merito alla quale diverse aziende virtuose del Vco hanno già sviluppato sistemi innovativi in termini di sostenibilità: appositi finanziamenti e normative semplificate sarebbero comunque apprezzate dalle imprese.

L’assessore Andrea Tronzano ha poi segnalato le attuali opportunità che possono essere colte nel settore dell’aerospazio: nello specifico, regione Piemonte collabora al progetto “Crescere insieme” di Leonardo Elicotteri, che ha l’obiettivo di ampliare la filiera della componentistica, in linea con le esigenze del mercato, coinvolgendo le aziende piemontesi. In materia di energia, l’assessore ha riportato le parole del presidente Alberto Cirio per cui a breve sarà presentata in consiglio regionale una legge per l’utilizzo delle dighe e dei bacini idroelettrici, a seguito della quale la regione potrà disporre di una quota di energia che attraverso tariffe calmierate, attrarrà investimenti e potrà essere messa a disposizione di aziende in crisi.

“Ringraziamo l’assessore Tronzano per aver prestato attenzione a quanto da noi esposto e per averci rassicurato sull’impegno della regione nei confronti delle necessità delle nostre aziende – ha affermato il vicepresidente di Unione Industriale Vco Rino Porini, che ha concluso sottolineando che – “il sistema industriale del Vco potrà contare su un supporto prezioso per il suo ulteriore sviluppo e la crescita in termini di competitività”.

Soddisfatto della visita l’assessore allo sviluppo delle attività produttive Andrea Tronzano: “Queste visite sul territorio consentono di conoscere nei dettagli problematiche e opportunità del nostro sistema imprenditoriale e lavorare insieme per una politica di impresa che sappia essere competitiva”.