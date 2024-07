Ancora una tragedia sul lavoro, Ugazio (Cisl): "Una scia di sangue che va fermata"

La Cisl del Piemonte Orientale esprime il più vivo cordoglio ai famigliari di Stefano Bargiga, ennesima giovane vita spezzata mentre svolgeva il proprio lavoro.

Una scia di sangue senza fine che va fermata con l’impegno concreto di tutti, perché non basta indignarsi, come è giusto fare quando succedono tragedie simili, va fatta formazione e prevenzione nell'arco di tutta la vita lavorativa, e servono maggiori controlli.

“Abbiamo appreso la notizia della morte di Stefano mentre era in corso il nostro Esecutivo regionale - dichiara la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale Elena Ugazio, che tra gli altri temi stava affrontando proprio quello della sicurezza, e lo abbiamo ricordato insieme a tutti i colleghi del Piemonte riuniti. Continueremo come Cisl a fare la nostra parte ogni giorno nei posti di lavoro e nel confronto con le parti datoriali e le istituzioni, perché non accadano più tragedie simili. E siamo certi che il Prefetto, che sappiamo essere sensibile a questo tema, non tarderà a convocare il tavolo”.