Alla Giornata Mondiale per il Cuore donazioni e sensibilizzazione sull'uso del defibrillatore

C'erano tante associazioni, dalla Croce Rossa ai volontari del soccorso di Ornavasso sino alla Sogit di Borgoticino. E poi ancora la Squadra Nautica di salvamento con due istruttori DAE, LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori, Auser di Domodossola, la Soms, Matibellula, Ossola amica dell'Ugi e l'Avis Ossolana.

Tutti presenti domenica scorsa presso l’oratorio Sacro Cuore di Via Monte Grappa a Domodossola per la Giornata Mondiale per il Cuore. Un'iniziativa organizzata da Airc Cuore e Rianimazione a livello nazionale con lo scopo di sensibilizzare sulla cardio-protezione. Un compito suppportato dall'impegno sul territorio nazionale di Salvatore Ranieri noto in tutta Italia come il Cantante della Solidarietà.

Una grande festa del volontariato con la partecipazione anche della Fanfara Bersaglieri Valdossola. Molte le ambulanze e le associazioni: la Croce Rossa Comitato di Domodossola con molti volontari che, durante l'evento, ha ricevuto in Dono un defibrillatore di ultima generazione. I volontari del soccorso di Ornavasso, la Sogit Emergenza di Borgoticino presenti con 8 istruttori DAE e due Ambulanze medicalizzate, la Squadra Nautica di salvamento con due istruttori DAE, LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori, Auser di Domodossola che ha ricevuto in dono da Corriamo per un Sorriso due carrozzine, la Soms di Domodossola,e le Associazioni che da molto tempo si dedicano sul territorio ad iniziative benefiche, Matibellula e Ossola amica dell’UGI.

L'Avis Ossolana ha deciso di donare cento corsi di primo soccorso all’uso del defibrillatore ai primi cento cittadini che si iscriveranno al corso presso la loro sede. L'Avis di Stresa ha donato un defibrillatore di ultima generazione all’oratorio, mentre erano presenti anche l'associazione ANGSA VCO con Graziella Caruso, Corriamo per un sorriso capitanata dal Paolo Azzi che da tempo dedica progetti per la popolazione di Macugnaga e VCO, Tiziana Lilò responsabile del blog diario di un Baby Boss che promuove tutte le iniziative dei bambini nel VCO e l'istruttrice Blsd, primo soccorso laico, DAE e manovre di disostruzione Maria Tetro.

Presente alla manifestazione anche il musicista Gigi Pasqualin. Durante la giornata sono stati consegnati riconoscimenti a quindici persone per aver cardioprotetto un luogo aperto al pubblico. "Siamo soddisfatti del grande successo di pubblico e di associazioni - commenta Salvatore Ranieri - abbiamo sensibilizzato la popolazione all’uso del defibrillatore, un macchinario che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco. Inoltre abbiamo presentato con le associazioni che si occupano di emergenza i nuovi defibrillatori di ultima generazione più facili da usare in caso di emergenza".