Anche Santa Maria Maggiore si tinge di rosa per la campagna di prevenzione dei tumori al seno

Il tumore al seno è una delle principali cause di mortalità femminile a livello mondiale. Tuttavia, grazie ai progressi scientifici, alla diffusione di informazioni e alle campagne di prevenzione, la diagnosi precoce ha aumentato significativamente le possibilità di cura e sopravvivenza. In Italia, ogni anno migliaia di donne affrontano questa diagnosi, ma grazie allo screening mammografico e a percorsi terapeutici avanzati, la lotta contro il tumore al seno ha compiuto passi da gigante.



L’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (Andos) da anni è in prima linea per sostenere e accompagnare le donne in questo difficile percorso. Attraverso il Comitato di Torino e una rete capillare di volontari, Andos si impegna a diffondere consapevolezza e promuovere la prevenzione come strumento fondamentale per combattere il tumore al seno.

In collaborazione con la Regione Piemonte, la Consulta Femminile Regionale e Anci Piemonte, Andos ha lanciato la campagna “La Regione si Colora di Rosa - Insieme per la Prevenzione del Tumore al Seno”. Giunta alla sua quarta edizione, questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente i Comuni piemontesi e la cittadinanza, illuminando monumenti e piazze di rosa o decorandoli con palloncini simbolici, diffondendo il messaggio che "La prevenzione salva la vita".

L'iniziativa prevede l'addobbo dei luoghi pubblici aderenti con palloncini rosa sui quali è scritto “La prevenzione salva la vita”. In Piemonte sono 4.500 i nuovi casi all’anno e 1.100 le morti, ma dalla fine degli anni Novanta, ovvero da quando è stato è stato introdotto lo screening, le curve della mortalità mostrano un calo costante.

Anche il Comune di Santa Maria Maggiore ha aderito all'iniziativa regionale: nel paese vigezzino verranno dunque posizionati i simbolici palloncini, accompagnati dal materiale informativo per incentivare all'adesione alle fondamentali campagne di prevenzione.