Basket, per la Findomo Pediacooph24 scontro con Borgo Ticino

Sfida ad alta quota domani sera al Pala Raccagni per la prima giornata di ritorno del girone gold che regala alle prime due l'accesso ai play-off promozione. La Findomo Pediacooph24 riceve la visita di Borgoticino: le due squadre dividono il primo posto in coabitazione con Novara Basket e Montalto Dora e per questo i punti in palio valgono non doppio ma triplo.

"All'andata rimediammo un pesantissimo ko - le parole del presidente Guerra - ma da allora lo spirito, il morale ed il rendimento dei ragazzi sono cambiati. Peccato per l'ultimo ko con Novara, che si è confermata la nostra bestia nera: ora abbiamo cinque partite per provare a conquistare un traguardo, i play-off, che sarebbe davvero un grande risultato per tutti noi". Sull'altro fronte cosi inquadra la partita Riccardo Brivio "Domo è una squadra temibile, esperta e abituata a certe partite. Noi favoriti? Siamo tutti allo stesso livello e lo dice la classifica".