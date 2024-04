"Claim: il corso di alta formazione in materia di turismo torna in Ossola

Dal 5 aprile al 31 maggio 2024, nella sala consiliare del Comune di Villadossola, si svolgerà la terza edizione del corso di alta formazione su “Turismo e territori resilienti: progetti ed esperienze a confronto”, anche quest’anno gratuito per un numero massimo di 25 partecipanti.

Il percorso formativo costituisce un’occasione di riflessione sul vasto tema del turismo in quanto perno per lo sviluppo economico, sociale e culturale nelle aree interne. L’attenzione sarà rivolta alla promozione del turismo nell’areale alpino; saranno presentate ricerche condotte anche in altre regioni italiane così da rendere possibili confronti, oltre che fornire modelli diversi di buone pratiche.

Si tratta della terza edizione del progetto “Claim. Contamination Lab Aree Interne Montane”, che vede collaborare l’Università del Piemonte Orientale e l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola grazie al bando inserito nella Strategia di Area “La green community delle Valli Ossolane. Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo”, predisposto nell’ambito della “Strategia Nazionale per le Aree Interne, Area Pilota Valli dell’Ossola” e approvato dalla Regione Piemonte.

Alle studentesse e agli studenti che frequenteranno il corso saranno fornite conoscenze critiche per affrontare con maggior consapevolezza i percorsi che attengono alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed etnoantropologico che concorrono a definire l’offerta turistica del territorio.

Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Sarà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Chi intende iscriversi, deve compilare entro il 4 aprile 2024 l’apposito modulo online.