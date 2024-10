Imparare il Titsch con la Pro Loco di Formazza

Il Titsch è un dialetto tedesco parlato in tutte le Alpi in cui si sono insediate le comunità walser, tra cui la Val Formazza. Per tramandare questa antica lingua, e farvi avvicinare chiunque sia interessato, lo Sportello Linguistico Walser Formazza e Formazza.it organizzano un corso di Tisch che si svolgerà tutti i martedì, a partire dal 1° ottobre, presso la sala consigliare del Comune di Formazza. Per iscriversi è necessario inviare una email a prolocoformazza@gmail.com. Sarà possibile seguire le lezioni anche online e ricevere tutto il materiale.