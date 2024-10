Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19

L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo. Nei climi temperati, come in Italia, le epidemie stagionali si verificano principalmente durante l'inverno, mentre nelle regioni tropicali l'influenza può verificarsi durante tutto l'anno, causando epidemie in modo più irregolare.

In tutto il mondo, si stima che queste epidemie annuali causino da 3 a 5 milioni di casi di malattia grave e da 290.000 a 650.000 decessi per cause respiratorie. L’influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo ed è tra le poche malattie infettive che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive.

Le epidemie possono provocare alti livelli di assenteismo in ambito scolastico e lavorativo e perdite di produttività. Gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri per influenza possono aumentare durante i picchi della malattia. Le persone anziane, i bambini più piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggetti a forme gravi, ma tutta la popolazione può sviluppare gravi complicanze, tra cui polmonite, miocardite ed encefalite, che possono portare al decesso.

Il tasso di mortalità complessivo stimato legato all’influenza è di 13,8 decessi ogni 100.000 persone ogni anno, pertanto il Ministero della Salute raccomanda di intensificare i programmi di vaccinazione e le misure di prevenzione, proteggendo in particolare la salute dei gruppi di popolazione più a rischio attraverso la vaccinazione contro l'influenza stagionale. Come l’anno scorso, per la stagione 2024/2025 la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente ai soggetti al di sopra dei 60 anni d’età. Casi severi e le complicanze dell’influenza sono più frequenti oltre i 60 anni d’età e con condizioni di rischio, quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche.

La vaccinazione è il mezzo più efficace di prevenzione e viene offerta gratuitamente ai soggetti over60, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, persone fragili, personale sanitario, donne in gravidanza e nel post partum, ospiti di Rsa, famigliari di soggetti ad alto rischio, addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, donatori di sangue e personale che per motivi di lavoro è in contatto con animali. Anche quest’anno è possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale in concomitanza con la somministrazione dei vaccini antisars-cov2/Covid19.

La campagna vaccinale per l'influenza e antiCovid-19 è condotta principalmente dai Medici di Famiglia e solo chi non riuscisse a farsi vaccinare dal proprio medico può rivolgersi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica. La Soc Igiene e Sanità Pubblica collabora con i Medici di Famiglia e i Pediatri di Libera Scelta allo svolgimento della campagna, aprendo ambulatori straordinari dal 21.10.2024 fino 20.12.2024 presso le sedi di Domodossola nell'ambulatorio Sisp di Via Scapaccino n. 47, Verbania nell'ambulatorio SISP di Viale S. Anna n. 83 ed Omegna - Crusinallo nella sede Dipartimento di Prevenzione c/o ambulatorio Sisp di via IV Novembre n. 294

L’accesso agli ambulatori straordinari per l’esecuzione della vaccinazione avviene esclusivamente previa prenotazione telefonando martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, mercoledì dalle ore 14.00 alle 15.30 ai seguenti numeri telefonici:Zona Cusio e Zona Ossola – 0324 491602Zona Verbano – 0323 868075.

Oltre il 20.12.2024 la Soc Igiene e Sanità Pubblica continuerà ad eseguire le vaccinazioni antinfluenzali, esclusivamente previo appuntamento, negli orari ordinari di ambulatorio nelle tre sedi operative.Al fine di ampliare l’offerta della vaccinazione antinfluenzale è stata attivata un’iniziativa di informazione e divulgazione nei confronti di tutte le Rsa, i Ciss e l’Ufficio Scolastico Provinciale. La campagna di vaccinazione antinfluenzale rappresenta anche l’occasione per dare attuazione al Pnpv (Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale) per quanto attiene la vaccinazione anti-pneumococcica e anti-Herpes Zoster nei 65enni e nei soggetti fragili che possono essere co-somministrate.

Per l’anno 2024 la coorte cui la vaccinazione anti-pneumococcica e anti-herpes zoster deve essere offerta gratuitamente è rappresentata da soggetti nati nel 1959. Ovviamente rimarrà gratuita per i nati dal 1952 al 1958 che ne facciano richiesta.La Direzione Generale ringrazia anticipatamente tutti coloro che consentiranno una buona riuscita della campagna vaccinale a partire dal Medici di Assistenza Primaria e dai Pediatri di Libera Scelta. Nell’interesse della tutela della salute della collettività invitiamo le persone ultrasessantenni o con specifiche patologie a sottoporsi al vaccino antinfluenzale.