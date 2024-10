Db Cargo Italia ribadisce: via i treni dalla linea del Sempione

Db Cargo Italia conferma: a partire dai prossimi mesi tre treni saranno trasferiti da Domo dalla linea del Sempione a quella del Gottardo. Addio dunque all’hub di Domo II.

E’ quanto emerso nell’incontro di ieri in prefettura, dove il prefetto Michele Formiglio ha cercato di far dialogare le parti dopo la notizia che Db Cargo Italia avrebbe abbandonato lo scalo ossolano a favore del Gottardo. Una decisione che non era certo possibile divedere ieri poiché la società di Magonza (Germania) si è da tempo assicurata le tracce ferroviarie sulla linea del Gottardo.

I dirigenti di Db Cargo Italia hanno ribadito la loro strategia affermando che i lavori di ammodernamento sulla Domodossola Milano, fatti la scorsa estate, hanno causato un aumento dei cost. Problema che sicuramente ha toccato anche altre società di trasporto che però non si sono disimpegnate da Domo II.

Db Cargo s’è anche detta preoccupata per i lavori programmati per l’estate 2025.

Si è parlato di un nuovo tavolo di lavoro al quale invitare anche Rete Ferroviaria Italia, per conoscere i tempi e lo sviluppo dei lavori di ammodernamento della linea.

Da parte sindacale s'è cercata una soluzione e soprattutto si è cercato di evidenziare che gli interventi sulla linea del Sempione la ‘’renderanno più sicura e veloce’’. Da qui la richiesta di salvaguardare i posti di lavoro anche a Domo II. I 24 dipendenti occupati allo scalo ossolano dovrebbero infatti trasferirsi altrove.