Altro week end di passione per chi viaggia in treno

Dopo un'estate senza treni, un settembre di passione tra ritardi, cancellazioni e scioperi, il mese di ottobre si apre con un nuovo fine settimana di disagi per chi viaggia in treno.



Un nuovo sciopero è infatti in programma per sabato 12 e domenica 13 ottobre e interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. La protesta nazionale sarà dalle 21 di sabato 12 fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre. Potranno dunque verificarsi cancellazioni e ritardi su tutta la tratta, anche quella dell'alta velocità.



Oltre allo sciopero, per i viaggiatori della linea Domodossola - Milano i disagi saranno anche causati dalle nuove interruzioni tra Busto Arsizio e Gallarate, e tra Sesto Calende e Arona. Le interruzioni saranno effettuate nelle giornate del 12 e 13 ottobre e 23 e 24 novembre. Di conseguenza vi saranno variazioni ai treni.