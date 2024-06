Ancora una corsa in solitaria per Dario Ricchi alle amministrative di Montescheno

Così come accaduto nel 2019, anche per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno il comune di Montescheno può contare su un unico candidato alla carica di sindaco: si tratta di Dario Ricchi, attuale primo cittadino con alle spalle tre mandati consecutivi e numerosi altri in anni precedenti.

Ricchi presenta, per il 2024, la lista “ViviAmo Montescheno”, con i candidati consiglieri Rosella Banchini, Patrizia Chirco, Emanuele Dini, Maria Rita Grossi, Ezio Lucio, Davide Minacci, Loris Piraglia, Elisa Ravandoni, Marino Ricchi, Paolo Villa.