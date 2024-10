Fantacalcio che passione: i migliori marcatori e le scommesse vinte, i flop di Serie A

Il mondo del calcio è come un luna park, all’interno ci sono tantissime giostre come i match di Serie A, Champions, ma anche i palinsesti bet con i migliori bomber, primi o ultimi marcatori, per non parlare poi delle giostre che aprono solo ogni 4 anni, come Mondiale ed Europeo. Tra le infinite prospettive ludiche spicca sicuramente il Fantacalcio, un gioco che consente a chiunque di diventare allenatore ma anche presidente di una squadra creata a propria immagine e somiglianza, quindi è necessario studiare le statistiche, i gol, le ammonizioni, le presenze e persino il prezzo dei calciatori.

Ecco i migliori calciatori della Serie A 2024/2025, ma anche i flop che stanno deludendo i fantallenatori.

Pulisic e Man: centrocampisti col vizio del gol

Il Milan è partito male ma si è ripreso alla grande con la vittoria del derby. Pulisic rientra sicuramente tra i top player, perché è l’unico centrocampista di Serie A a mantenere una fantamedia del 9.14: 5 gol e 2 assist per lui in sette match.

Avete studiato la Serie B l’anno scorso? No? Male. Perché Man del Parma neopromosso ha una fantamedia netta dell’8, condita da 3 gol e 1 assist: è la migliore soddisfazione dei fantallenatori che hanno fatto il colpaccio.

Thuram è miglior attaccante di Serie A

Tra i migliori marcatori della Serie A quest’anno comanda Thuram, con una fantamedia del 9.86, una media di 1 gol a partita con 7 reti nelle prime sette gare di campionato e anche 1 assist. Pagato a caro prezzo, il francese sta restituendo il prezzo del fanta listone/asta con gli interessi a tutti i fantallenatori che hanno scommesso su di lui.

Gudmundsson, Retegui e Lukaku: media fantavoto over 9

Gudmundsson si è preso subito la scena, entrando a gamba tesa in campionato e realizzando 3 gol nelle sue prime 3 gare, con una fantamedia di 9.67.

Retegui ha fatto ancora meglio, piazzandosi di diritto nelle quote calcio dei migliori marcatori in Serie A su Betfair e dominando la classifica marcatori insieme a Thuram. Sono 7 gol per l’islandese nei primi 7 match e una media fantavoto di 9.64.

Anche Lukaku sta conquistando la media over 9, entrando nelle statistiche con 4 assist, 3 gol e una fantamedia del 9.2: tutto realizzato in 5 comode partite.

Lautaro e altri flop di Serie A nei primi 5 match

Nelle prime sette giornate Lautaro Martinez ha deluso le aspettative di fantallenatori, tifosi e scommettitori, andando a segno soltanto 2 volte ma con la promessa di sbiadire questo flop oscuro quanto prima possibile.

Tra i flop c’è anche Leao, almeno per quanto riguarda i gol: soltanto una rete nelle prime sette gare di campionato. Tuttavia, ha fornito 3 assist e i fantallenatori possono tirare un sospiro di sollievo.

5 gare, solo 2 gol e 2 ammonizioni, sono un flop se di cognome fai Morata, per questo tifosi rossoneri e fantallenatori sperano che il bomber spagnolo torni presto a segnare.