Quali sono le squadre più forti di Serie A e dei campionati europei 2024/2025?

I campionati nazionali europei sono in una prima fase che già ci racconta per grandi linee quali saranno i club protagonisti non solo nel proprio Paese ma anche in Champions League.

Le statistiche e le curiosità presenti sui siti come Betfair Blog specializzati in scienza del pallone, mettono in evidenza come in Liga, Bundesliga, Serie A e Premier League, siano i club favoriti nelle quote Antepost per la vittoria del campionato a dominare la scena scrivendo l’ultimo capitolo della storia calcistica.

Bayern e Lipsia a contendersi la Bundesliga

Questi due club rientrano tra gli imbattuti nelle prime 6 giornate di Bundesliga, con i Bavaresi favoritissimi per quote e score e il Lipsia che insegue e rientra nella top 3 del palinsesto Antepost. Sono ben 14 i punti ottenuti su 18 e uno score di 4 vittorie e 2 pareggi a testa. Il Bayern è favorito per la vittoria del campionato tedesco a quota 1.25.

In Liga Atletico e Real imbattute ma è il Barcellona a volare alto

A Madrid non si perde mai in campionato, almeno nelle prime 9 gare prese in analisi, mentre il Barcellona domina la classifica di Liga e questa top 3 si presenta come la più agguerrita e sanguinaria nel rettangolo di gioco. Il Real è favorito per la vittoria della Liga a quota 1.66, segue il Barcellona come diretto sfidante a quota 2.25.

Gunners, Reds e Citizens al comando della Premier

Arsenal e City restano tra le imbattute d’Europa, mentre il Liverpool ha guadagnato 1 punto in più nelle prime 7 gare di campionato. In generale, la Premier presenta uno dei campionati più tosti del vecchio continente quest’anno, con il City favoritissimo anche in Champions e una lotta a tre senza eguali.

Juventus tra le imbattute d’Europa, ma anche Inter e Napoli sono al top

La Vecchia Signora è entrata nelle favorite per la vittoria dello scudetto in grande stile, affrontando le prime 7 giornate da imbattuta e minando il duopolio di Inter e Napoli. I Nerazzurri restano i favoriti nel palinsesto Antepost delle quote calcio oggi di Serie A 2024/2025 a 1.66, mentre la vittoria dell’armata di Conte è quotata a 4.5. I Bianconeri vincenti sono quotati a 6 e tra le curiosità statistiche abbiamo 4 match su 7 terminati con meno di 3 gol.

Retegui e Thuram si sfidano per la vittoria della classifica dei marcatori

Ecco i protagonisti dei gol di Serie A, autentici cecchini sotto porta: Retegui e Thuram. Entrambi con 7 gol e 1 assist a testa dominano la classifica dei bomber, ma quest’anno sono in buona compagnia, perché a minare il duopolio c’è Pulisic con 5 gol e 2 assist, Vlahovic con 5 gol segnati in questo piccolo frammento di stagione, Lukaku con 3 gol e 4 assist, più il suo compagno di reparto Kvara con 3 reti e 2 assist. Anche se manca ancora all’appello dei top player Lautaro Martinez, la sfida è già infuocata.