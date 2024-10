Prevenire le malattie respiratorie nei bambini

Ci si avvicina all'inverno e uno dei timori delle mamme è quello che i propri bimbi si ammalino di malattie respiratorie dovute proprio al freddo: l'associazione Alce Viola per questo motivo organizza un corso gratuito con la partecipazione del dottor Sciuto, medico chirurgo specialista in otorinolaringoiatria, per parlare di prevenzione e cura delle malattie delle alte vie respiratorie nei bambini. Il corso si terrà presso la sede dell'associazione a Pieve Vergonte in via Cicoletti, 56 oppure online. Necessaria la prenotazione al 348/2534221.