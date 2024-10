Nuova vasca antincendio per l'Aib di Domodossola

La squadra Aib di Domodossola ha completato la sostituzione della vecchia vasca antincendio di Monteossolano, danneggiata durante l'incendio dello scorso anno e ormai obsoleta. La nuova vasca, dalla capacità di 42.000 litri, sostituisce quella precedente da 24.000, che aveva presentato criticità nel rifornimento dell'elicottero.

Dopo la richiesta di sostituzione avanzata alla Regione Piemonte, accolta rapidamente, la squadra Aib ha smontato la vecchia vasca e preparato il sito per la nuova installazione, che coprirà la parte bassa della Valle Bognanco fino a Domodossola.

Ivano Caffaro, caposquadra Aib Domodossola, ha dichiarato: "La vecchia vasca era inattiva da oltre vent'anni, utilizzata solo in rare occasioni, come per gli incendi a Pioi e Monteossolano. Speriamo che anche questa rimanga inattiva per altrettanto tempo".