Settimana delicata per le vertenze Barry Callebaut e Db Cargo

Occhi puntati sulle vertenze Callebaut e Db Cargo. La settimana inizia con due incontri convocati per trovare soluzioni a due problemi occupazionali scoppiati in queste settimana nel VCO.

Il 22 ottobre, martedì, è stato convocato a Roma il tavolo per Barry Callebaut. Sullo stabilimento di Verbania è calata la scure dell’azienda che ha programmato la chiusura per marzo 2025.

In precedenza c’era già stato un incontro romano alla presenza del ministro Adolfo Urso. Anche in quella occasione la multinazionale svizzera del cioccolato aveva ribadito la decisione di chiudere il sito verbanese. Motivazioni? Ottimizzare le produzioni e le distribuzioni in Italia. Tradotto: chiusura del sito e perdita di 115 posti di lavoro. Sotto il pressing del territorio la proprietà si era detta disposta a mantenere un dialogo con le istituzioni.

Altro tavolo aperto per il polo ossolano di Db Cargo Italia. Mercoledì 23 sindacati e azienda tornano al tavolo di trattativa per definire la questione relativa all’annunciato trasferimento di 24 lavoratori oggi occupati allo scalo Domo 2. Db Cargo ha confermato il suo disimpegno e il trasferimento del traffico sul Gottardo. Scelta irrevocabile avendo la società tedesca già acquisito le tracce dei treni su quella linea.

Ma a preoccupare è proprio anche il futuro di Domo2 e della linea del Sempione, che rischiano di essere ‘’schiacciate’’ dalla concorrente linea del Gottardo.