Stagione sciistica al via a Macugnaga: skipass a tariffe agevolate per i residenti delle Unioni Montane

A pochi giorni dalla prevendita degli skipass stagionali e annuali della destinazione Macugnaga Monte Rosa, due sono le interessanti novità: nessun aumento delle tariffe rispetto alla passata stagione e un’azione concreta rivolta ai residenti del territorio per offrire loro la possibilità di sciare ai piedi del Rosa a prezzi agevolati.

In ragione della volontà di aumentare il numero di fruitori di questo sport e con uno sguardo attento alle famiglie e a fornire loro proposte vantaggiose, la società Mts che gestisce gli impianti di Macugnaga Monte Rosa, nei due comprensori del Belvedere e del Monte Moro, ha scelto di non effettuare alcun aumento sulle tariffe degli skipass stagionali e annuali 2024/2025 mantenendole allineate al 2023. A questa scelta si aggiunge l’inserimento di altri comuni ossolani che possono beneficiare di fortissimi sconti per i propri residenti.

A partire da questa stagione, infatti, non solo coloro che sono residenti in tutti i comuni della Valle Anzasca (Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Piedimulera e Pieve Vergonte), ma anche i residenti di tutti i comuni delle Unioni Montane Valli dell’Ossola e Media Ossola (tra cui Villadossola, Pallanzeno, Vogogna, Premosello Chiovenda, ecc.) potranno acquistare lo skipass stagionale per i ragazzi dai 4 ai 14 anni a soli 100 euro, 230 invece il costo dello skipass stagionale per gli adulti.

Filippo Besozzi, direttore di Mts afferma: “Queste due azioni nascono consapevolmente con più obiettivi: in primis far riscoprire agli abitanti le bellezze e le opportunità della nostra montagna, in secondo luogo avvicinarli allo sci. Aggiungo poi un altro punto a cui teniamo molto: incentivare le nuove generazioni a vivere nella nostra valle, facendo conoscere loro le possibilità occupazionali che le nostre realtà offrono”.

La prevendita degli abbonamenti stagionali avrà inizio il 26 ottobre e terminerà il 24 novembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo funivie@macugnaga-monterosa.it o il numero 0324 65 050, oppure consultare il sito www.macugnaga-monterosa.it.