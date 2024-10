La parrocchia di Domodossola cerca contributi per il restauro della Collegiata

La collegiata di Domodossola, oltre che luogo di culto è un gioiello artistico e archiettonico di immenso valore, che proprio recentemente con il restauro dell'abside è diventato ancora di più meta di turisti che la visitano proprio per la bellezza dei tesori che custodisce.

Altri interventi sono necessari però, per poterne svelare altre meraviglie: "Con i lavori di restauro dell'abside - spiega don Vincenzo Barone, parroco di Domodossola - sono emersi altri gioielli che vorremmo riportare all'antica bellezza. Per questo motivo abbiamo partecipato al bando della Fondazione Cariplo che ha concesso alla Parrocchia di Domodossola un contributo di 440mila €uro su un progetto di restauro del valore di 1milione e 350mila euro".

Il progetto riguarda la pulizia e il restauro di dipinti e affreschi del pittore Lorenzo Peretti, il restauro dei muri e il ripristino del colore originale, tra il carta da zucchero e il beige, il ripristino dei catini e il restauro delle cappelle. "Stiamo definendo con la Fondazione Comunitaria del Vco l'apertura di una raccolta fondi - spiega ancora don Barone - in modo che chiunque possa contribuire al raggiungimento della cifra necessaria per eseguire i lavori. L'invito quindi è rivolto anche ai privati".

I lavori dovrebbero iniziare nel 2025 e il restauro concludersi entro tre anni. Oltre al contributo alla Parrocchia per gli interventi di restauro, la Fondazione Cariplo ha anche concesso 900 mila euro al Comune di Domodossola per il completamento degli interventi di riqualificazione urbana e restauro della chiesa Collegiata, nell’ambito del Borgo della Cultura. I lavori interessano la via Canuto e le vecchie mura.