Terza edizione del Premio Nanni Vignolo Locomotiva: ultimi giorni per le segnalazioni

Entro il 10 novembre 2024, le Pro Loco Piemontesi iscritte all'Unpli potranno segnalare i propri soci per la terza edizione del Premio Nanni Vignolo Locomotiva. Il premio, istituito dall’Unpli Piemonte in memoria di Nanni Vignolo, figura di spicco dell’Unpli Nazionale e fondatore dell'Unpli Piemonte, mira a riconoscere l’impegno di coloro che, all'interno delle Pro Loco, hanno dato un contributo significativo alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo delle comunità locali.

Il termine "Locomotiva", con cui Vignolo veniva affettuosamente descritto, è oggi il simbolo di chi guida con dedizione le attività associative, spesso in modo umile e nascosto. Le Pro Loco potranno segnalare un socio che si è distinto per il "Loco", ossia per attività a favore del territorio, o per il "Motiva", chi è motore di sviluppo e crescita per la comunità e l'associazione. Le candidature dovranno essere inviate via email all'indirizzo unplipiemonte@unplipiemonte.it entro la data stabilita.

La premiazione si terrà il 30 novembre a Castell'Alfero, presso il Castello dei Conti Amico, alla presenza di autorità, soci e presidenti di Pro Loco.