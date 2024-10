Sibo, quasi due secoli di storia e innovazione: l'evoluzione dell'azienda familiare di Ornavasso

Quasi due secoli di storia e cinque generazioni della stessa famiglia: la Sibo, azienda di Ornavasso nel Verbano-Cusio-Ossola, ha percorso un lungo cammino dal 1830, quando fu fondata da Graziano Brusa, il bisnonno dell’attuale titolare, anch'esso omonimo. Nata nel contesto del Regno di Sardegna sotto Carlo Felice, in un'epoca in cui il regime feudale era ancora in vigore, l'azienda ha saputo attraversare diverse fasi storiche, mantenendo sempre il suo focus sull’automazione dei processi.

L’evoluzione tecnologica della Sibo è passata dai primi macchinari per mulini e trasporti semplici fino alla creazione di complesse linee di produzione moderne. Oggi, la maggior parte dei clienti della Sibo sono stranieri, con il 60% di richieste per macchinari destinati alla lavorazione del legno, seguiti da quelli per metalli e plastica.

L’attuale titolare, Graziano Brusa, ha ereditato l’azienda dal padre Alberto, che ha lavorato in Sibo per settant'anni, accumulando una serie di brevetti che hanno innovato l’attività dagli anni ’60 in poi. Alberto Brusa ha gestito l’azienda insieme a suo padre, traghettandola verso l’era moderna, e oggi guarda con orgoglio il figlio che prosegue la tradizione familiare. Un altro pilastro dell'azienda è Maria Castelnovo, madre di Graziano, che dal 1970 si occupa della contabilità, contribuendo alla stabilità dell’impresa, che conta oggi meno di dieci dipendenti.

L'azienda ha saputo adattarsi ai tempi, ma senza mai perdere il legame con le proprie radici familiari e territoriali. Graziano Brusa afferma: "Portare avanti un’attività con una storia così lunga è un grande onore, ma richiede anche una grande capacità di adattamento alle nuove sfide tecnologiche e di mercato".

La Sibo continua ad affrontare le sfide del presente, con un occhio sempre attento all’evoluzione tecnologica, mantenendo la tradizione dell’innovazione nel settore dell’automazione. "Siamo pronti a rispondere alle esigenze di un mercato globale che è in continua trasformazione", conclude Graziano Brusa. Una visione che permette all'azienda di rimanere competitiva, senza dimenticare le sue radici storiche.