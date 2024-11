Bognanco, dalla regione 160mila euro per la messa in sicurezza della strada per Picciola

La regione Piemonte ha recentemente approvato, tramite determinazione dirigenziale, l’assegnazione di oltre 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Questi fondi sono destinati a rafforzare la sicurezza e la resilienza del nostro territorio contro calamità naturali, nonché a migliorare le infrastrutture strategiche per la viabilità e la mobilità dei nostri concittadini.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, sarà finanziata con 160mila euro la ricostruzione del muro di sostegno e il consolidamento della strada comunale per la frazione Picciola, nel comune di Bognanco.

“La regione Piemonte – affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile e trasporti Marco Gabusi – è fortemente impegnata a destinare nuovi fondi a interventi prioritari per la nostra comunità. Con questo stanziamento sosteniamo i comuni nella realizzazione di opere indispensabili per la messa in sicurezza delle proprie infrastrutture”.

L’assessore Gabusi ha inoltre sottolineato l’importanza di questo finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. “Troppo spesso – conclude - in passato si è parlato di dissesto idrogeologico, ma la nostra amministrazione ha dimostrato coerenza, traducendo le parole in risorse concrete per gli enti locali piemontesi”.