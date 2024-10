Ufficialmente al via la stagione dello sci di fondo a Riale FOTO

In una giornata di sole quasi primaverile, oggi - giovedì 31 ottobre - è iniziata l’attività di sci nordico al centro del fondo di Riale.

Nelle prime quattro giornate di apertura, quindi fino a domenica 3 novembre, l’accesso alla pista sarà riservato agli atleti delle squadre agonistiche giovanili di Sci club e comitati Fisi. Da lunedì 4 novembre la possibilità di sciare sarà estesa a tutti gli appassionati di ogni età.

Il centro del fondo di Riale per il settimo anno riesce a garantire una data certa di inizio attività, anche in assenza di precipitazioni nevose e di condizioni adatte all’innevamento programmato, grazie al progetto snowfarm. Si tratta di un’iniziativa imprenditoriale di Gianluca Barp, gestore del centro del fondo e titolare di attività turistiche a Riale.

Da quando è partito il progetto, a fine stagione invernale viene ammassata neve (a seconda degli anni, tra i 7 e gli 8 mila metri cubi) in una zona della piana a 1760 metri di quota ritenuta più adatta alla conservazione, poi il cumulo viene coperto con più strati di teli termici che consentono ai fiocchi bianchi di “passare l’estate” limitando lo scioglimento.

Quest’anno le operazioni di preparazione della pista sono state rallentate dalla pioggia di ottobre, poi le alte temperature di fine mese hanno reso un po’ più complicata la stesura, ma alla fine le tempistiche sono state rispettate. “Devo innanzitutto ringraziare - dice Gianluca Barp - i miei collaboratori e in particolare i volontari che numerosi come ogni anno hanno voluto essere partecipi di questo progetto che ha una duplice valenza: consentire ai giovani agonisti di iniziare con una data certa la preparazione sul campo dopo le lunghe ore passate in palestra e permettere agli operatori turistici di allungare un po’ la stagione della neve, anticipando l’avvio già a inizio novembre”.

A fine estate sotto i teli erano rimasti 4.300 metri cubi di neve ghiacciata, che hanno permesso di allestire un circuito che si sviluppa, tra andata e ritorno, per circa due chilometri.

La prima giornata di apertura ha visto la presenza sulla pista di una cinquantina di atleti, che diventeranno un centinaio al giorno nel weekend. Da lunedì libero accesso a tutti, con biglietto giornaliero in vendita a 8 euro.

“Sono molto soddisfatto di come si sta sviluppando e di quanto sta crescendo il progetto snowfarm in Valle Formazza - analizza Barp -. Non siamo gli unici a farlo in Italia e in Europa, ma sicuramente siamo i più piccoli e con meno risorse a disposizione. L’investimento si sta ripagando, in attesa di crescere ancora adesso la nostra più grande soddisfazione è vedere questi ragazzi allenarsi sulla neve in un momento in cui senza snowfarm non ci sarebbero state altre possibilità”.

Tra i team che hanno confermato la loro presenza si segnalano squadre dalla Valle D’Aosta, Bolzano, Friuli, la nazionale della Romania e alcuni sci club svizzeri.