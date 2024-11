Nasce la Fondazione Gpo a sostegno delle Valli Antigorio e Formazza

Sabato 2 novembre, in occasione dell’evento MeleMiele a Baceno, è stata presentata ufficialmente la Fondazione Gpo Ets, una nuova realtà non profit, il cui fine è quello di sostenere idee e progetti di valore nei comuni delle Valli Antigorio e Formazza. La fondazione si è costituita grazie alla donazione di una famiglia, storicamente legata alla valle, per sostenere la gente operosa che intende vivere in questi luoghi.

Il proposito è quello di accogliere nuove idee e progetti innovativi che possano prendere forma in valle e dare la possibilità ai giovani e meno giovani ivi residenti, di poter vedere realizzato il loro sogno. L’obiettivo, quindi, è quello di cercare di dare o ridare vita ad attività che possano assicurare alla gente un futuro in valle.

Le iniziative e progetti potranno essere presentati e illustrati via e-mail direttamente alla Fondazione che li esaminerà per verificare se idonei ad essere finanziati.