Si parla di salute e prevenzione con le associazioni di volontariato a Villadossola

Le associazioni locali incontrano la popolazione: a Villadossola giovedì 7 novembre dalle 17.30 alle 19.30 è in programma un incontro al Teatro La Fabbrica in cui gli enti e realtà del mondo del volontariato legato alla salute si presenteranno alla popolazione e forniranno alcune indicazioni su come affrontare tra le più comuni malattie dell'età adulta.

Vi saranno gli Amici del Cuore, con Enzo Bianco che illustrerà scopi e Mission dell'associazione, mentre Antonio Trafficante parlerà della rete dei defibrillatori. Sarà poi la volta dell'associazione Amarene che parlerà di "Conoscere, prevenire, curare donare: I pilastri del nostro agire".

Interverrà Ilaria Orio. A seguire Maurizio Borzumati parlerà di malattia renale cronica e terapia innovativa di nefroprotezione. L'associazione parkinsoniani Vco sarà presente con Silvan De Regibus che illustrerà l'operato dell'associazione mentre Angelo Villani parlerà della malattia di Parkinson: novità nell'approccio assistenziale-e terapeutico. Si parlerà poi di diabete tipo 2: complicanze e nuove terapie con Giuseppe Piacentino. Gli Amici dell'Oncologia saranno presenti con l'intervento "Dalla parte dei pazienti" con Franca Savia e "Le nuove terapla anticancro" con Sergio Cozzl. L'ingresso è libero.