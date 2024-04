Strada provinciale 166: il dubbio del limite di velocità

Rettilineo Villa-Domo a 50 chilometri orari! L’argomento è oggetto di discussione da tempo dopo che il Comune di Domodossola ha concordato con la Provincia di abbassare a 50 km/h il limite per chi transita sulla provinciale 166.

Un tema che a Villadossola è diventato anche oggetto di confronto politico tra maggioranza e minoranza, con una interrogazione del gruppo di opposizione Uniti per Villa, alla quale ha risposto il sindaco.

Come automobilisti ci siamo posti il dubbio ‘alimentato’ anche dall’attuale segnaletica che c’è sul rettilineo tra le due città. Segnaletica che andrebbe ritoccata nel territorio di Villadossola, visto che non è facile intuire quale velocità tenere tra l’uscita dal Villaggio Sisma e la rotatoria allo svincolo del laghetto, dove termina il territorio di Villadossola.

Va detto che c’è solo il cartello di ‘fine abitato’ sopra la rotatoria dell'incrocio che porta verso lo stadio Poscio, cartello che segnala di fatto la fine dei 50 km/h. Ma all’altezza dell’officine Amea, dove effettivamente termina l’abitato, non ci sono cartelli su quale limite di velocità da tenere. Il primo cartello dei 50 km/h lo si trova all’altezza dello svincolo del Laghetto dei Sogni, già in territorio di Domodossola.

Il tratto è di proprietà della Provincia e toccherebbe all’ente di Tecnoparco stabilire i cartelli su quale è la velocità effettivamente consentita. Perché se con Domodossola è stato trovato un accordo sui 50 chilometri all’ora nel territorio del capoluogo ossolano, non risulta ci siano stati accordi con Villadossola per fissare un limite anche qui.

Secondo il gruppo consiliare di minoranza a Villadossola, il sindaco avrebbe risposto nell’interrogazione che ‘’il comune non è stato in alcun modo coinvolto, in quanto ente non competente nella procedura’’.

Interpellato da Ossolanews, il presidente della Provincia Alessandro Lana ha dato ‘’la massima disponibilità a discuterne’’.