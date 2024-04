Anche a Folsogno una caccia alle uova dedicata ai più piccoli

Non solo nei borghi più grandi ma nelle frazioni vengono spesso organizzate feste ed iniziative. È il caso di Folsogno, che chiama a raccolta i più piccini. La Pro Loco di Re organizza infatti l’iniziativa “Cerca cerca…trova trova trova…l'ova!!!”. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 6 aprile, alle 14.30 in piazza a Folsogno. “Ci aspetta un pomeriggio divertente tra le vie del paese alla ricerca delle uova... musica, merenda offerta e un goloso premio per tutti” l’invito che giunge dagli attivi volontari della Pro Loco.