Autostrada A26, tutti i cantieri attivi in settimana

Autostrade per l’Italia comunica l’elenco delle variazioni alla viabilità in programma sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri per la settimana del 4 novembre.

Cinque i cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura dello svincolo di uscita di Gravellona Toce provenendo da Genova e dell’uscita di Verbania provenendo da Ornavasso, dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, nelle notti del 4, 5, 6, 7 e 8 novembre. In alternativa si possono utilizzare gli svincoli liberi di Verbania e Gravellona Toce.

Chiusura delle uscite delle stazioni Vercelli Est dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 4 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Vercelli Ovest.

Deviazione obbligatoria sul nodo provenendo da A26 (da Gravellona) in direzione D36 (per Vercelli Ovest) dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti del 6, 7 e 8 novembre. Uscita consigliata a Vercelli Ovest e rientro in direzione Genova alla medesima stazione.

Chiusura dell’entrata in direzione Gravellona Toce dalla stazione di Vercelli Est dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 8 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Vercelli Ovest.

Chiusura del tratto di D08 tra Castelletto Ticino e Besnate dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti del 5 e 6 novembre. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Besnate.

È previsto un cantiere di corsia unica permanente nel tratto compreso tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 175+400 e pkm 178+800, da lunedì 4 a lunedì 11 novembre.

Un cantiere di deviazione di carreggiata, invece, nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 181+000 e pkm 189+900, da lunedì 4 a venerdì 15 novembre.