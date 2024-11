Progetto "Dimissioni complesse", l'esperienza di Asl Vco selezionata per il Lean Healthcare Award

Il progetto “Dimissioni Complesse”, selezionato per il Lean Healthcare Award 2024, i cui vincitori saranno premiati il prossimo 21 novembre, rientra tra i percorsi di miglioramento continuo intrapresi dall’Asl Vco già nel 2022 come stimolo verso gli operatori sanitari in periodo post covid, condotto da cinque gruppi di professionisti sanitari ed amministrativi assegnati ai presidi ospedalieri e al territorio con la guida di un facilitatore.

L’obiettivo principale del progetto era quello di facilitare le dimissioni complesse partendo dall’analisi delle criticità interne all’ospedale e al territorio, così da evidenziarne i criteri di elegibilità generali e specifici utilizzati ad oggi dai vari setting di dimissione complessa insieme ai tempi di permanenza minima/massima previsti.

Sono state definite le varie tipologie di paziente-tipo sulla base della stabilità clinica, della complessità assistenziale, della terapia farmacologica e del bisogno sociale, partendo dal problema per trovare la soluzione tramite una serie di azioni correttive che comprendono processi di informatizzazione finalizzati a favorire la comunicazione tra i professionisti e la formazione specifica.

Il valore aggiunto del progetto è stato quello di far lavorare professionisti con competenze e visioni diverse, mettendo a sistema tutto il percorso della continuità ospedale-territorio e affrontando ogni singola parte con la specificità richiesta considerata comunque come parte integrante di un sistema complesso.

La direzione generale si congratula con il personale che ha partecipato alla realizzazione del progetto che tende a migliorare ulteriormente il percorso di continuità ospedale-territorio, mettendo in sinergia operatori con professionalità differenti.