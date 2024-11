Proseguono i lavori per la realizzazione della circonvallazione di Malesco

Non si fermano i lavori per la realizzazione di una nuova circonvallazione nel comune di Malesco. Nei giorni scorsi, l’amministrazione ha approvato, tramite una delibera, l’affidamento dei lavori per il lotto numero 9 del progetto, di cui si occuperà la ditta Co.Ge.S di Angera.

I lavori proseguono ormai da diversi anni: visto l’ingente investimento economico necessario, infatti, il progetto – approvato nel 2017 – è stato suddiviso in lotti da realizzare nel corso delle diverse annualità, sulla base della disponibilità economiche di volta in volta reperibili in bilancio.

Sono dunque al via i lavori per il nono lotto, per un totale di 150mila euro, interamente finanziati con fondi frontalieri annualità 2022.