Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

128088 Enoteca di Crevoladossola cerca commesso/a part-time (20 ore settimanali) per attività di assistenza clienti, assortimento scaffali, pulizia, riordino e gestione delle fatture. Si richiede esperienza in ruoli simili, buone doti comunicative e flessibilità. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

127771 Azienda che gestisce diversi punti vendita su Isola Bella e Isola Madre cerca 3 commessi/e per negozi di gioielleria, oggettistica, abbigliamento, librerie, profumerie, valigeria, articoli per la casa. Richiesta conoscenza lingua inglese. Disponibilità a lavoro nei weekend, festivi, straordinari, orario flessibile sia part time che full time.

127664 Cooperativa sociale operante su tutto il territorio del VCO cerca una persona da inserire come addetto/a alle pulizie. Richiesta patente B e automezzo proprio per spostamenti sui vari luoghi di lavoro (uffici, privati, fabbriche, condomini...). Contratto a tempo determinato part time con impegno di circa 25 ore settimanali.

127659 Società che gestisce le piste da sci del Mottarone ricerca un soccorritore per pattugliare le piste da sci. Richiesta buona padronanza della tecnica sciistica, corso di primo soccorso, addestramento in tecniche di immobilizzazione, trasporto infortunati e gestione delle emergenze in ambiente montano. Contratto a tempo determinato per la stagione invernale 2024/2025.