Votato il documento di programmazione: critica la minoranza

‘’Non c’è niente che si possa ritenere ‘programmazione’: si tratta solo di una ricostruzione tecnica previsionale sulla base dell’ultimo bilancio, tenendo conto dei valori consolidati. Prediamo atto che questo passa il convento e poi si vedrà’’. E’ l’analisi negativa che il gruppo di minoranza, Uniti per Villa, per voce del suo capogruppo Mauro Ferrari, passa all'esame il Documento unico di programmazione 2025-27, approvato dalla sola maggioranza Toscani.

Un giudizio negativo che ha indotto il gruppo Uniti per Villa a dichiarare come ‘’non sia dato sapere come si pensa di utilizzare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui a favore delle future generazioni che saranno penalizzate dell’accollo di debiti pregressi, conseguenti all’allungamento delle scadenze per diluire la rata dirimborso’’.

Un Dup difeso dalla maggioranza con le dichiarazioni di sindaco e vice. Bruno Toscani afferma che ‘’i soldi ci sono e saranno spesi’’. Sui mutui sostiene che ‘’tutti i comuni li hanno rinegoziati perché era un vantaggio. Noi abbiamo sistemato il bilancio che prima era ballerino e lo abbiamo messo in sicurezza’’. Maurizio Romeggio ha difeso l’operazione sull’illuminazione della città ‘’realizzata al 90 per cento’’., poi ha affermato che ‘’non è un consuntivo: sono cifre a bilancio e lavori sono in corso’’ rassicurando che ‘’i soldi saranno spesi’’.

Il Dup prevede investimento per tre anni (per la gestione del patrimonio, intervento sulle scuole, asfalti) ma su diverse voci la minoranza ha sottolineato che ''molti fondi non sono stati utilizzati’’.

Al di là di questo punto il consiglio comunale di lunedì sera ha visto la consueta raffica di variazioni di bilancio e l’approvazione della convenzione per la gestione del servizio sulle autorizzazioni al sorvolo di aeromobili a motore nel territorio dell’Unione montana Valle Ossola.

Ad inizio seduta il sindaco Bruno Toscani ha annunciato di aver assegnato al consigliere Elvis Baccaglio le deleghe per rifiuti, sgombero neve e viabilità.

Un argomento, quest'ultimo, ancora in questio giorni oggetto di polemiche per il ''disordine'' nelle vie cittadine diverse delle quali invase da parcheggi incontrollati.