Asl Vco vince il Lean Healthcare Award 2024 con il progetto dimissioni complesse

Nella giornata di ieri Asl Vco ha ricevuto a Roma il premio “Ambito percorsi di cronicità e gestione territoriale” con il progetto Dimissioni Complesse nell’ambito del LEAN PROJECTS 2024.

Ogni anno viene organizzato il Lean Heathcare Award, che mette a confronto le progettualità presentate da Aziende Sanitarie e Ospedaliere, pubbliche e private, che stanno sviluppando un approccio organizzativo lean per una sanità più efficiente, efficace e appropriata, ma che soprattutto aggiunga valore per il paziente.

Il Progetto Dimissioni Complesse, è stato selezionato per il Lean Healthcare Award 2024 tra più di 250 progetti, valutati da una commissione di esperti che ne ha selezionati 30, sottoposti ad ulteriore valutazione designando i migliori in termini assoluti e i vincitori per categoria specifica.

Asl Vco è risultata vincitrice, su 20 progetti, nella categoria “Percorsi di cronicità e gestione territoriale” con un progetto che ha come obiettivo principale quello di facilitare le dimissioni complesse partendo dall’analisi delle criticità interne all’Ospedale e al Territorio, così da evidenziarne i criteri di eleggibilità generali e specifici utilizzati ad oggi dai vari setting di dimissione complessa insieme ai tempi di permanenza minima/massima previsti.

Asl Vco ha partecipato per la seconda volta a questo prestigioso premio nazionale. Nel 2023 aveva presentato il progetto per l’informatizzazione del percorso chirurgico e la programmazione della riduzione delle liste di attesa, inserito tra i 31 progetti finalisti selezionati dalla giuria tecnica.

Il progetto elaborato è il risultato scaturito dall’impegno, professionalità, capacità innovativa di un gruppo di professionisti dell’Asl Vco, di profili diversi che la Direzione Generale ringrazia per il prestigioso risultato raggiunto e per la realizzazione di un progetto che tende a migliorare ulteriormente il percorso di continuità ospedale-territorio, mettendo in sinergia operatori con professionalità differenti.