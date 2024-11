Il sindaco Pizzi ad Asl Vco: "Preoccupato per i tempi di realizzazione della Casa della Salute"

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi torna a parlare di sanità e lo fa rivolgendosi a Chiara Serpieri, direttrice generale dell’Asl Vco, in merito alla realizzazione della Casa della Salute in città. Queste le parole del primo cittadino domese nella lettera odierna, sottoposta anche all’attenzione del presidente della regione Alberto Cirio e all’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi:

“Con la presente sono cortesemente a chiedere puntuale aggiornamento in merito alle tempistiche di realizzazione della Casa della Salute a Domodossola, in via Nenni n.5-7.

Considerato che l’amministrazione comunale ha espletato da tempo tutto quanto proceduralmente di sua competenza, rilasciando permesso di costruire in data 22 agosto 2024, e che non si è avuta più alcuna notizia in merito, non posso nasconderle una certa preoccupazione collegata anche al rispetto delle tempistiche che gravano sull’utilizzo dei fondi Pnrr di cui l’opera beneficia”.