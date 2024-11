Le aree protette dell'Ossola ricevono la Carta europea per il turismo sostenibile

Martedì 19 novembre, presso il Parlamento europeo di Bruxelles, le Aree Protette dell'Ossola hanno ricevuto da The Europarc Federation la certificazione di secondo rinnovo della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (Cets).

L’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola ha partecipato alla cerimonia con il Parco Nazionale Val Grande, con il quale condivide il percorso della Cets con obiettivi e azioni comuni.

Un gran bel risultato, giunto alla fine di un percorso ricco e stimolante, con il fondamentale supporto di tanti operatori locali che, dopo un decennio di esperienza della carta, hanno deciso di proseguire con noi per altri 5 anni di cammino.

Le parole della presidente dell’ente, Vittoria Riboni, durante la cerimonia a Bruxelles: “È un piacere e un onore essere qui. Prima di tutto vorrei ringraziare Europarc e il Parlamento europeo per avere reso possibile questa cerimonia. I miei ringraziamenti vanno anche allo staff dell’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola e ai partner della Carta Europea per il Turismo Sostenibile che hanno creduto in questo importante percorso. Il secondo rinnovo della carta è stato un passaggio importante. Oltre alla nuova strategia e alle importanti riflessioni su 10 anni di esperienza passata, ci siamo dati, insieme al Parco Nazionale Va Grande, un nuovo ambizioso obiettivo per i prossimi 5 anni: arrivare al prossimo appuntamento di rinnovo con un’unica Cets, iniziando a lavorare insieme da subito. Ci crediamo e faremo del nostro meglio per raggiungere questo importante obiettivo”.