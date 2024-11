Rc auto, rincari record per gli automobilisti: +2 miliardi di euro in due anni

Negli ultimi due anni, gli automobilisti italiani hanno dovuto affrontare un significativo aumento dei costi delle polizze Rc auto, che ha determinato un aggravio complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Dal 2022, infatti, le tariffe hanno subito un incremento medio del 17,3%, evidenziando un trend che pesa sempre più sui bilanci delle famiglie.

Secondo l’indagine del Codacons, il prezzo medio di una polizza Rc auto in Italia è passato dai 353 euro di gennaio 2022 ai 414 euro di settembre 2024, con un rincaro di circa 61 euro per ogni assicurato. Questi incrementi colpiscono in modo eterogeneo il territorio italiano, con alcune aree che registrano percentuali di crescita superiore al 20%.

Considerando le oltre 32,9 milioni di auto assicurate in Italia, il Codacons stima che l’aumento delle tariffe Rc auto abbia comportato una stangata complessiva di oltre 2 miliardi di euro per gli automobilisti nel biennio analizzato. Un aumento che non sembra giustificato da una maggiore incidentalità: gli ultimi dati Aci-Istat segnalano infatti una riduzione degli incidenti e delle vittime sulle strade italiane rispetto agli anni precedenti.

Nonostante il generale incremento, alcune province sono riuscite a contenere i rincari con aumenti inferiori al 10%. Questo fa emergere differenze significative a livello locale e mostra come, in alcune aree, il costo delle Rc auto sia riuscito a mantenersi più stabile.