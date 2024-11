Svizzera al voto sull'ampliamento della rete autostradale

Svizzera al voto oggi, il 24 novembre, sull’ampliamento della rete autostradale. Sarà dunque il popolo svizzero, come spesso avviene, a decidere sul progetto del Governo di ampliare la rete autostradale.

Secondo Swissinfo nel primo sondaggio gli svizzeri ''erano sorprendentemente molto più favorevole al piano delle autorità per alleviare la congestione del traffico. Ora la Svizzera è divisa: la metà è favorevole e l’altra metà è contraria’’.

Secondo l’Ufficio Federale delle strade ‘’l’anno scorso gli ingorghi stradali hanno raggiunto un nuovo record in Svizzera. Gli automobilisti e le automobiliste sono rimasti bloccati sulle strade della Confederazione per oltre 48’800 ore’’.Da qui la decisione di investire 5,3 miliardi di franchi per ampliare l’autostrada A1 tra Berna e Zurigo e tra Losanna e Ginevra. Il Governo ricorda che le autostrade sono state costruite negli anni ’50 e ’60, quando il Paese aveva sei milioni di abitanti. Oggi sono tre milioni in più e il traffico aumenta di conseguenza’’.