"Pieve LiberaMente", in biblioteca tanti eventi e serate con gli autori

Incontri con gli autori, un concorso letterario e artistico e spettacoli teatrali: sino al prossimo maggio a Pieve Vergonte il progetto dal titolo "Pieve LiberaMente" porterà tanti appuntamenti culturali con i temi più diversi e adatti a un pubblico vasto.

"Il comune di Pieve Vergonte ha deciso di investire sulla cultura - spiega Giovanna Nilo che insieme a Jessica Della Casa cura il progetto LiberaMente -Numerosi saranno i temi che si affronteranno nel corso delle serate con gli autori, dall’amicizia, dall’accoglienza tra bambini e animali, all’amore per la montagna, all’amore per la patria e al sacrificio di tanti giovani durante la seconda guerra mondiale".

Sarà organizzato anche in concorso letterario ed artistico: "Con questo concorso sarà possibile scoprire nuovi autori e artisti nel campo della narrativa, della pittura, della grafica e della fotografia. L'obiettivo è comunque quello di stimolare adulti e ragazzi a prendere in mano una penna, un pennello, una macchina fotografica per scrivere e rappresentare sensazioni ed emozioni".

Saranno promossi anche spettacoli teatrali che consentiranno anche un vero e proprio laboratorio per sperimentare temi e questioni attuali. Il progetto “Pieve LiberaMente” ha preso il via sabato scorso al centro culturale Massari, con le insegnanti della scuola dell’infanzia di Preglia, Simona Grillea, Marinella Rossetti e Maria Spanò e la lettura animata e sensoriale del libro “Il merlo Fragola” una fiaba raccontata e illustrata dai bambini sul valore dell’amicizia e dell’accoglienza. Tanti i bambini presenti.

Il 29 novembre alle 21 sempre presso il centro culturale Massari le maestre e la psicologa Antonella Marangoni incontreranno i genitori e tutti gli adulti che vorranno partecipare all’evento. Siete tutti invitati. Il ricavato della vendita del libro andrà in beneficenza all’associazione Matibellula.