Iselle: la strada rimane chiusa, automobilisti ancora in coda FOTO E VIDEO

Ancora code chilometriche sulla strada internazionale che porta alla stazione di Iselle in seguito da una valanga caduta nei giorni scorsi. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza e, con la chiusura del passo del Sempione, l’unico mezzo disponibile per valicare il confine è il treno navetta. Per questo si è formata, da ieri, una coda lunghissima, che arriva almeno fino a Varzo, di auto in attesa di passare il confine, tra turisti che rientrano dopo le vacanze pasquali e frontalieri che questa mattina sono tornati al lavoro.

Purtroppo non arrivano buone notizie per chi si trova incolonnato: la strada rimarrà chiusa almeno fino a domani. È quanto dichiarato dal sindaco di Trasquera Geremia Magliocco, in seguito ad una ricognizione eseguita questa mattina dall’elicottero della Commissione Valanghe”. Nella giornata di domani sarà effettuato un nuovo sopralluogo, per stabilire se vi siano le condizioni per riaprire la strada.