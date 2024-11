Paonessa-Pentenero: "Approvato all'unanimità ordine del giorno Pd: fondi per il trasporto pubblico under 26 dal 2025"

“E’ stato approvato, all'unanimità, il nostro ordine del giorno collegato alla Variazione di Bilancio con il quale Partito Democratico impegna la Giunta Cirio a stanziare nel Bilancio 2025 le risorse per consentire agli under 26 di viaggiare gratis sui mezzi del trasporto pubblico locale. Dopo la bocciatura dell’emendamento in Commissione con analogo contenuto, finalmente abbiamo ottenuto dalla Giunta la promessa di attuare quanto avevamo già proposto in campagna elettorale, impegno presente anche nel programma elettorale del Presidente Cirio che prometteva di “istituire la tessera dello studente che consenta ai giovani Under 26 di viaggiare gratis sui mezzi del trasporto pubblico”” spiegano la Consigliera regionale del PD Simona Paonessa e la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero.

“Certo ci saremmo aspettate che venisse accolto l’emendamento Pd che prevedeva fin da subito l’assegnazione di questi fondi nella Variazione di Bilancio in discussione oggi. Naturalmente monitoreremo che vengano previsti nel Bilancio 2025!” proseguono le esponenti dem.

“Impegnare la Giunta Cirio a stanziare i fondi per la carta dello studente nel prossimo Bilancio rappresenta una prima vittoria di una lunga battaglia per il trasporto pubblico gratuito per gli Under 26 su tutto il territorio regionale, un atto importante per giovani, famiglie e sostenibilità ambientale” concludono Paonessa e Pentenero.