Il sindaco Pizzi ricorda padre Vincenzo: "Da uomo di fede si è specchiato integralmente nella propria comunità"

“Penso che poche persone abbiano servito la comunità con la dedizione, l’umanità, la sensibilità di padre Vincenzo Coscia, che ci ha purtroppo lasciato in questi giorni”. Sono parole di Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola, in seguito alla scomparsa del frate che per lungo tempo ha servito la parrocchia della Cappuccina.

“Una figura importante per Domodossola e, in particolare, per la Cappuccina che padre Vincenzo ha contribuito a creare e a sviluppare in collaborazione apostolica con padre Michelangelo. Credo che noi tutti si debba moltissimo a padre Vincenzo, persona di rara pacatezza e intelligenza, che ha vissuto la propria missione di fede nel pieno spirito di San Francesco con rara umiltà e mirabile profondità – prosegue il primo cittadino -. Da uomo di fede si è specchiato integralmente nella propria comunità aiutandola a crescere e infondendo valori”.

“La città di Domodossola partecipa commossa al dolore della comunità francescana della parrocchia di S. Antonio, consapevole di aver perduto una figura determinante e imprescindibile, un vero e proprio padre fondatore della Cappuccina. Di padre Vincenzo resteranno le tantissime opere che ha contribuito a costruire e, soprattutto, resterà, per sempre, il meraviglioso esempio”.