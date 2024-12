L'Ecomuseo di Malesco promuove l'Ecobox di Natale

L’Ecomuseo regionale “Ed Leuzerie e di Scherpelit” di Malesco, in collaborazione con la Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, rinnova il suo impegno per la promozione del territorio con una speciale iniziativa natalizia: l’Ecobox di Natale 2024, un regalo che racchiude tradizione, autenticità e sapori locali. Il progetto Ecobox, nato nel dicembre 2021, mira a sostenere le realtà commerciali e i produttori dei nostri piccoli borghi montani, incentivando l’acquisto di prodotti. Quest’anno, la proposta natalizia offre una selezione esclusiva di specialità alimentari, alcuni di esse create appositamente per questa occasione.

L’Ecobox contiene diversi prodotti. Innanzitutto le “Potentille”, biscotti artigianali prodotti dal bar pasticceria Il Monello di Malesco e realizzati con ingredienti del territorio (farina di segale, farina di canapa e noci, che rappresentano rispettivamente Malesco, Zornasco e Finero). Nella box si trova poi il preparato per la cioccolata calda prodotto dalla pasticceria Delicati Equilibri di Santa Maria Maggiore, anche in questo caso arricchita da farina di canapa, e una tisana depurativa fornita dall’erboristeria Erboteca della dottoressa Fusi di Malesco, con una miscela di ingredienti tra cui limone, zenzero, basilico montano e ortica. Infine, una tazza natalizia firmata Malesco.

L’Ecobox è disponibile in due versioni: al costo di 13 euro contiene biscotti, tazza, cioccolata o tisana; a 15 euro, invece, contiene tutti i prodotti. È possibile prenotare il proprio cesto tramite WhatsApp al numero 379 2805262 (Ecomuseo) entro l’8 dicembre. Ritiro presso l’ufficio turistico di Malesco il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00, previo accordo.