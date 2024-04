Vallese, autostrada A9 chiusa di notte per lavori

I tunnel della strada nazionale A9 saranno interessati da lavori di pulizia.

Dopo il tunnel Visp, all'inizio di marzo, è ora la volta dei tunnel Turtmann ed Eyholz. L’intervento prevede la pulizia delle pareti e il potenziamento dell'illuminazione per garantire una migliore visibilità e sicurezza per gli utenti della strada. L’intervento vedrà alcuni lavori di manutenzione e test sugli equipaggiamenti di comando e di sicurezza.

Per i lavori al tunnel Turtmann la A9 verrà chiusa la notte tra il 3 e 4 Aprile e altre 2 notti 15/16 e 16/17 Aprile, dalle ore 20:00 alle ore 5:00 tra Susten e Gampel in direzione di Briga. Chiusura anche nella notte del 10/11 aprile e le 2 notti 17/18 e 18/19 Aprile, dalle 20:00 alle 5:00 dell'autostrada A9 tra Gampel e Susten in direzione di

Per quanto riguarda il tunnel dell'Eyholz chiusura per 4 notti (dal 8/9 fino al 12/11 Aprile 2024, dalle ore 20:00 alle ore 5:00) della A9 tra Visp-Süd e Visp-Ost in direzione di Briga e per altre 4 notti (15/16 fino al 18/19 Aprile 2024, dalle 20:00 alle 5:00) dell'autostrada tra Visp-Ost e Visp-Süd in direzione di Sierre.