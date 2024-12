Rinnovata per altri tre anni la convenzione con l'asilo Rossi

Approvato il rinnovo della convenzione tra il Comune di Premosello-Chiovenda e l’Asilo Infantile Rossi. L’atto riguarda gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. L’amministrazione Fovanna ha ritenuto di stipulare nuovamente la convenzione con la Materna Rossi ‘’al fine di sostenere l’attività della stessa in considerazione dello scopo di tale scuola, nonché della funzione sociale che costituisce per l’intera popolazione, essendo un punto di riferimento per l’insegnamento pre-scolare, da sempre frequentata da quasi tutti i bambini residenti in Premosello-Chiovenda’’.