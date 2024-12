Aperture speciali del Castello di Vogogna nel periodo delle feste

Le festività natalizie si avvicinano e in molti sono alla ricerca di nuove attività per le giornate di festa. Il Castello Visconteo di Vogogna apre le porte, con orari speciali, nel mese di dicembre e nei primi giorni di gennaio, per una visita alla scoperta dei tesori storici e artistici che custodisce.

Per il mese di dicembre, l’apertura è prevista con orario continuato dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30). Porte aperte venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre e nei fine settimana del 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 dicembre. Stessi orari anche per i primi giorni del 2025, da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio.

È sempre possibile prenotare una visita guidata al castello, anche al di fuori dei giorni di apertura al pubblico, per gruppi di almeno 5 persone. È necessaria la prenotazione all’indirizzo castellodivogogna@gmail.com o al numero 351 7578688.