Premiati i volontari della Croce Rossa di Domodossola

In occasione dell'annuale cena sociale, che si è svolta sabato scorso presso il centro sportivo di Masera, il presidente Jonathan Zaccaria e il consiglio direttivo dell'associazione hanno consegnato attestati e medaglie ai volontari che hanno prestato la loro opera durante il periodo della pandemia Covid.

Sono state consegnate anche le croci d'anzianità ai volontari in servizio da 15, 25 e 35 anni. Un momento di festa, per ritrovarsi tutti insieme, ma anche per celebrare l'impegno speciale dei tanti volontari del sodalizio domese, cui fanno riferimento anche i comitati di Baceno, Formazza, Antrona. Ecco l'elenco dei premiati.

Il tempo della gentilezza, per l'impegno durante il periodo Covid:

Luisa Agnesa, Alberto Azzoni, Fabio Basta, Lino Bellò, Orlando Bianchetti, Antonella Bianchi, Orste Boiocchi, Paola Borgatta, Emidio Branchetti, Vincenzo Brescia, Paola Brusa, Riccardo Carretta, Roberto Casetti, Mauro Cavallini, Andrea Chieu, Gianfranco Conti, Filippo Cortella, Stefano Costa, Simona Cottini, Adriana Cuccovillo, Andrea Del Pedro Pera, Mariateresa Drosi, Francesco Fama, Remo Farioli, Giuseppino Ferrari, Karmen Germanivska, Antonio Guida, Sara Ielmoli, Elvio Inwinchelried, Carla Izzo, Ernesto Loddo, Mauro Marelli, Fabio Montanari, Elena Morella, Alessandro Nico, Stefano Onesto, Loredana Panighetti, Giulia Caterina Papa, Paola Pellanda, Giovanni Piola, Gianluigi Pippo, Valentina Pippo, Chiara Pirazzi, Antonio Pirrello, Giovanna Poletti, Luciano Pozzi, Davide Riccioli, Marinella Rossetti, Beatrice Rossini, Giuseppe Rossini, Italo Scaletti, Paola Sguaizer, Paolo Simona, Virginia Sinolpoli, Simone Spanò, Giorgia Stelitano, Matteo Succi, Ettore Superina, Gianpaolo Traviganti, Ezio Valtero, Pierluigi Villa, Giovanni Viscomi.

Croci di anzianità 15 anni di volontariato:

Silvia Bertolacci, Emidio Branchetti, Matteo Catenazzi, Anna Maria De Angeli Lavrano, Andrea Della Ferrera, Iolanda Domenico Aprile, Huber Frua, Antonietta Luglio, Giampaolo Maccagno, Mattia Mattalia, Enzo Minetti, Elena Morella, Gianfranco Mosoni, Laura Parianotti, Paola Pellanda, Alessandra Ragozza, Corrado Sandretti, Virginia Sinopoli, Maria Assunta Tavio, Luigi Valenti, Elena Venturini Del Solaro, Mirella Vietti Violi, Pierluigi Villa, Graziano Villoborghi, Diego Zani 25 anni di volontariato: Maria Cristina Bonzi Pagani, Damiano Del Barba, Giorgio Di Domenico, Massimo Maretti, Gian Luca Rigotti, MArinella Rossetti, Ettore Superina. 35 anni di volontariato: Luciano Battro, Lino Bellò, Orlando Bianchetti, Giorgio De Regibus, Elio Carlo Tori.