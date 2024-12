Trenord, arriva l'orario invernale: modifiche e nuovi treni sulla linea Domodossola-Milano

A partire da domenica 15 dicembre entra in vigore l’orario invernale di Trenord, concordato con la regione Lombardia, che prevede alcune novità su diverse linee regionali e suburbane. Le corse salgono da 2270 e 2330 al giorno. Tra le linee maggiormente interessate dalle modifiche c’è anche la Milano-Domodossola, sulla quale sono in programma diversi interventi di potenziamento, ma anche l’aumento dei convogli in servizio.

In particolare, sulla linea Milano Centrale-Domodossola saranno attivate due nuove corse, previste tutti i giorni: la 2428 parte da Milano Centrale alle 14.25 e arriva a Domodossola alle 16.04; la 2433, invece, parte da Domodossola alle 15.56 e arriva a Milano Centrale alle 17.35.

La corsa 2437 da Domodossola a Milano Porta Garibaldi, con partenza alle 17.56 e arrivo alle 19.40, cambia invece destinazione: arriverà a Milano Centrale alle 19.35.

Sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Arona nei giorni feriali circolano due corse in più, oggi effettuate solo il sabato e la domenica. Sono le corse 10220, che parte alle 9.40 da Milano Garibaldi e arriva ad Arona alle 10.45, e la 10225, che parte da Arona alle 12.15 e arriva a Milano Garibaldi alle 13.25.

Dal 15 dicembre saranno immessi in servizio ulteriori treni Caravaggio, Donizetti e Colleoni. Complessivamente, salirà a 184 il numero dei nuovi convogli in circolazione. Sulla direttrice Milano-Arona-Domodossola l’intera offerta sarà garantita da treni Caravaggio.