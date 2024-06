Piedimulera: il nuovo asilo nido e tutti i progetti della terza amministrazione Lana

A poche settimane dall’inizio del suo terzo mandato consecutivo, il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana è al lavoro per portare a termine i numerosi progetti che erano già stati avviati nel corso del quinquennio precedente.

“Tra i progetti più importanti che stanno per concludersi – spiega il primo cittadino – c’è senza dubbio il nuovo asilo nido. La struttura è quasi completata, e successivamente non resterà che darla in gestione”. La nuova scuola è stata finanziata con fondi del Pnrr.

Sempre in materia di scuola, Lana sta lavorando per mettere a punto il nuovo dopo scuola per le elementari, un servizio che potrà essere erogato per due pomeriggi a settimana.

Infine, sono in programma alcuni interventi urgenti che riguardano la rete stradale del comune di Piedimulera e la realizzazione di un nuovo pozzo; progetto, quest’ultimo, finanziato da Acqua Novara Vco.